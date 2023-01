’Meer kans op zorgmijders’

Patiënten hoeven straks zelf nog maar maximaal 150 euro te betalen voor een eerste behandeling, terwijl dat nu bij een dure behandeling vaak het hele bedrag van 385 euro is. Volgens het kabinet leidt deze verandering ertoe, dat mensen mogelijk afzien van een tweede behandeling als ze weten dat dit opnieuw 150 euro kost. Die politici gaan ervan uit dat mensen zich voor de lol in een ziekenhuis melden. Natuurlijk is dat niet zo. Alleen bij serieuze klachten wordt een specialist bezocht. Uitstel of afstel van zorg kan betekenen, dat de aandoening verergert en de behandeling zwaarder wordt.

E.L. Dobber,

Lelystad