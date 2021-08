Dit #metootje riekt naar lijkenpikkerij

Premium Het beste van De Telegraaf

Lezers opgelet: bent u van de generatie wierook, visnetten aan het plafond, Che Guevara-posters aan de muur en protestliederen van Bob Dylan, Boudewijn de Groot of Joan Baez op de draaitafel? Stop dan met lezen, want dit wordt een stukje vloeken in de kerk. Een kerk vol met ouwe hippies.