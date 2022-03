Brief 1 ’Blij om winst lokale partijen’

Maar als je het idee hebt dat het er in jouw gemeente nèt zo aan toe gaat als in politiek Den Haag dan zou ik de stap om niet te stemmen kunnen begrijpen. Hoe kun je praten over een democratische keus als er bij voorbaat al partijen worden uitgesloten? De ’gevestigde orde’ gaat zéker op landelijk niveau linksom of rechtsom regeren en verloochent hun eigen ideeën en daarmee hun kiezers. Ik denk echter dat in dit geval een hogere opkomst zeker een verschil had kunnen maken. Ik ben in elk geval blij dat veel lokale partijen hebben gewonnen. Ze hadden m.i. nòg meer invloed kunnen uitoefenen als er meer mensen hadden gestemd.

D. v. Eck

