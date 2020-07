In het Grieks is het ’demos’, in het Latijn ’populus’, en in het Nederlands ’volk’. In onze oren hebben die woorden verschillende waarde. Bij demos denk je aan democratie, dat is goed. Bij populus is de eerste associatie populisme, dat is een scheldwoord. Het Nederlandse woord ’volk’ is enerzijds oud en vertrouwd, denk aan de Volkskrant of aan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.