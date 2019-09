’Gestolen geld terug naar fondsen’

Toen het kabinet-Lubbers (CDA/VVD) eind jaren 80, begin jaren 90 financieel zwaar in de problemen zat, bedacht de premier-zaliger een truc om miljarden guldens uit de pensioenfondsen te graaien. Ook uit het mijne (PGGM). En dat ben ik echt nog niet vergeten hoor.

Lubbers deed dat op de manier zoals cowboys ooit in het Wilde Westen hun overmacht demonstreerden: Lubbers stond met getrokken ’belastingrevolver’ tegenover de pensioenfondsen. Die konden kiezen: ofwel je levert een deel van je geld in ofwel ik zorg ervoor dat jullie beleggingsresultaten voortaan fiscaal belast worden. Voor de toenmalige politiek dus een win-winsituatie.

Nu zitten diezelfde pensioenfondsen in financiële problemen door beleid van de ECB om vooral Italië en Griekenland niet failliet te laten gaan. De fondsen hebben daarop geen invloed. Het zou het huidige kabinet sieren als het alles uit de kast haalt om de (al 10 jaar niet geïndexeerde) pensioenen te vrijwaren van kortingen. Of om de eerder ’gestolen’ miljarden terug te storten natuurlijk. Deelnemers van pensioenfondsen hebben geen lobbykracht, maar bij de volgende verkiezingen (in 2021) wel een stem!

Jan Paulusse, Den Bosch