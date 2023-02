Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Wapenindustrie ’Wapenindustrie levert aan foute regimes’

Na de Russische inval in Oekraïne besloten veel Europese landen hun defensiebudgetten flink op te schroeven. Plotseling kwam kritiek op de handelswijze van banken en pensioenfondsen. Die investeren namelijk steeds minder in de wapenindustrie en dat is een positieve ontwikkeling. Maar nu Oekraïne zich moet verdedigen, vinden mensen uit de defensietop en oud-militairen dat de financiële sector opnieuw geld moet investeren in wapenfabrikanten.