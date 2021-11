Brief 2 ’EU zet Nederland onder druk’

Zie de eis van Brussel om het mes te zetten in de hypotheekrenteaftrek terwijl het kabinet Rutte II in 2012 het startschot heeft gegeven voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procent per jaar. Maar nu blijkt weer dat het Brussel niet snel genoeg gaat. Daarom zet de EU Nederland, als een vande grootste nettobetalers, onder druk met miljarden uit het Europese coronaherstelfonds. Reeds vanaf kabinet Rutte I wordt er steeds meer macht naar Brussel geschoven. De vraag is niet meer waar het eindigt maar wanneer.

Nol Peels, Eindhoven

