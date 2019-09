Brief 2 ’Prijsdaling gaat nooit zo snel’

Consumenten gaan door de droneaanvallen op olie-installaties in Saoedi-Arabië meer voor hun benzine betalen. De kans dat de installaties snel gerepareerd worden is klein, de uitval is groot en de zorg dat de aanvallers met relatief goedkope drones zo makkelijk konden toeslaan, maakt de speculatieve oliemarkt nog angstiger.

Natuurlijk zijn de oliemaatschappijen er als de kippen bij om de prijzen te verhogen. Dit ondanks de enorme voorraden die er wereldwijd liggen opgeslagen.

Wanneer de prijzen in Saoedi- Arabië weer zullen gaan dalen kunnen we nog lang wachten tot de prijzen hier aan de pomp ook, minimaal, zullen dalen. Immers: de een zijn dood is de ander zijn brood!

F. Heeffer, Uden

