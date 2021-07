’VVD wil homohaat aanpakken’

Amsterdam is van oudsher dé stad in ons land als je het hebt over homohaat, discriminatie, antisemetisme, achterstelling en zware beledigingen van moslims, joden en alles en iedereen wat ook maar een kleurtje heeft.

En als leraar neem je een aardig risico als je de Holocaust op het lesprogramma hebt staan. En vergeet niet de meisjes die last hebben van sissende geluiden en voor hoeren worden uitgemaakt. En dat gebeurt allemaal in de overtreffende trap in ons mooie Amsterdam. We weten ook wié dat doen. Door Amsterdammers met een niet-Nederlandse afkomst, zeggen ze daar voorzichtig. Beter vertaald: Marokkanen om het probleem maar eens te duiden. Maar.....er gloort hoop aan de horizon. De VVD wil over het probleem én een mogelijke oplossing in debat met burgemeester Halsema. Hoe komt het nou toch dat ik daar helemaal geen vertrouwen in heb?

Jan Muijs, Tilburg