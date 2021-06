’Oorlogsfilm vertelt niet hele verhaal’

Maar wie wil weten - al was het maar in grote lijnen - waar en wat er zich toen heeft afgespeeld om de haven van Antwerpen bereikbaar te maken voor de geallieerden, komt met deze film bedrogen uit.

Ik besef heus wel dat het geen documentaire is met info over de diverse operaties e.d. ter weerszijden van de Schelde. Het betreft hier een oorlogsfilm met de nodige drama en de gebruikelijke oorlogsscenes. Het begint goed met in het kort vermelden van de landing bij Normandië en de vlotte bevrijding van delen van Frankrijk en België. w.o. de haven van Antwerpen. Maar dan neemt de dramatiek en het ordinaire oorlogsgeweld het over. En er is geen informatie in de film omtrent het bombarderen van de dijk bij Westkapelle. Van West-Zeeuws Vlaanderen wordt terloops niet meer vermeld dat dat het al bevrijd was! Terwijl juist daar ruim een maand lang voor elke meter is gevochten. Want toen West-Zeeuws Vlaanderen bevrijd was, kon Walcheren worden aangepakt.

Pieter van den Broeke, Damwoude