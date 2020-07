’Koolmees maakt blij met dooie mus’

En weer is ons een worst voorgehouden. Minister Koolmees had beloofd dat er in 2021 niet gekort zou worden als er een overeenkomst zou komen met de bonden over het nieuwe pensioenstelsel.

Echter, de inkt is nog niet opgedroogd of de kranten staan vol met overzichten van de financiële stand van de pensioenfondsen. Met grote letters wordt er gedreigd dat onze zuurverdiende pensioenen volgend jaar gekort zullen gaan worden. Dit heet iemand blij maken met een dooie mus, Wouter Koolmees!

Vogeltje, wat zong je wederom veel te vroeg. Nu is het aan de politiek om deze farce te stoppen en ons een pensioen te geven waar wij bijna of zelfs langer dan veertig jaar voor hebben gewerkt.

Hoe is het mogelijk dat wij er elke keer weer intrappen en afgaan op mooie praatjes?

Vogeltje Koolmees, breek onze nestjes niet af, maar laat ze intact.

P.G.Wortel, Schagen