’Tulpen naar de knoppen’

Dankzij u, die met velen weer in de bollenvelden vertoefden, zijn onze bollenboeren nu overgegaan tot het koppen van de tulpen. Onze prachtige streek, vol met allerlei prachtige tulpen, hyacinten etc., is niet meer. Dankzij u, die niet hebben kunnen luisteren naar het opvolgen van de coronamaatregelen, zijn we onze o zo mooie uitzicht op de bollenlanden kwijt. We hadden nog wekenlang kunnen genieten van onze streek, maar u vond het kennelijk nodig om dat voor ons te verpesten. De tulpen worden gekopt maar eigenlijk hadden er figuurlijk andere koppen moeten rollen.

Ronald Kranenburg, Lisse