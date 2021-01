’Plunderingen en geweld gaan te ver’

Bij demonstraties in Eindhoven en Amsterdam tegen het coronabeleid zijn winkels geplunderd van onschuldige ondernemers. Ook is met vuurwerk, stenen en andere zware voorwerpen waaronder messen gegooid naar onze politiemensen die gewoon aanwezig waren om de orde proberen te handhaven. Er zijn enkele politiemensen zwaar mishandeld. Ook is schade ontstaan aan het NS-station. Hoort dat allemaal bij het protesteren tegen een verschrikkelijke ziekte? Als daardoor de corona verdwijnt uit onze samenleving heeft het nog nut. Helaas is dat een utopie. We zullen jammer genoeg voor altijd te maken hebben met corona. Nu maar hopen dat het vaccin de juiste uitwerking heeft en corona de kop kan worden ingedrukt.

Aad van der Gulik, Lisse