Uitslag Stelling: Regionale aanpak gewenst

Een reactie: „Het is vooral fijn dat de winkels en tuincentra openblijven, zodat we ons huis nog gezellig kunnen maken voor de feestdagen.” Een montere deelnemer: „Ik word er niet vrolijk van, maar wat moet dat moet.” En iemand anders: „Hoe fijn zou het zijn als we met Kerstmis weer bij elkaar kunnen zijn.”

Toch denken de meeste deelnemers niet dat het draagvlak voor de maatregelen groot is. Volgens velen komt dat doordat de maatregelen niet consequent zijn. „Waarom mogen de heren profvoetballers wel gewoon doorspelen en staat voor de rest alles stil?” Een andere reactie: „Sportscholen open, zwembaden dicht. Wat is de ratio?” Deelnemers verwijten Rutte ook ’te slap’ optreden. „Die zwaardere lockdown had er veel eerder moeten komen. Door dat pappen en nathouden is het draagvlak verdwenen en heeft de economie ook nog een oplawaai gekregen.”

Wel vindt bijna twee derde het een goede oplossing om bepaalde regio’s op slot te gooien. Rutte wil bijvoorbeeld in de regio’s Rotterdam en Twente een avondklok kunnen instellen en de scholen voor voortgezet onderwijs kunnen sluiten. Een reactie: „Rotterdam is al zo lang een besmettingshaard. Daar zou je eens de markten en de winkels moeten dichtgooien.” Iemand anders: „Regionaal beleid is toe te juichen. Nu moeten de goeden (het noorden) weer lijden onder de kwaaien (het westen).” Iemand anders denkt dat regionale lockdowns niet heel veel gaan uitrichten. „Als de Koopgoot dichtgaat, gaan ze toch gewoon ergens anders shoppen.”

Het kabinet wil de scholen volledig openhouden. Een meerderheid vindt dit logisch. Toch vinden veel stemmers dat het middelbaar onderwijs beter wel had moeten sluiten. „Dat is een van de grootste verspreiders en daar wordt niks aan gedaan.”

Ook vinden de meesten het goed dat de sportscholen openblijven, hoewel er bijna evenveel tegenstanders zijn van deze maatregel. „Bizar dat de sportscholen open mogen”, reageert iemand. „In een museum is de kans besmet te raken echt minimaal.”

Wel vindt driekwart het goed dat op vakantie gaan wordt afgeraden. Iemand suggereert: „Niet alleen afraden, maar gewoon verbieden.” Een ander idee: „Schiphol gewoon sluiten voor vakantieverkeer, en misschien ook wel voor al het niet-noodzakelijke verkeer. Gewoon niemand het land uit of in.”

Van de nieuwe maatregelen zijn de respondenten het meest te spreken over de sluiting van de dierentuinen en pretparken. Het minst populair bij de stemmers is het sluiten van de bibliotheken. Een reactie: „Beetje raar. Als je thuis moet blijven, wat is er dan heerlijker dan een paar boeken lezen?”

In zijn toespraak riep Rutte iedereen op meer naar elkaar om te kijken. Driekwart denkt niet dat deze boodschap heel erg is aangekomen. Een noodkreet: „Als alleenstaande heb ik sinds maart geen lichamelijk contact meer. Dat doet wat met je geestelijke toestand.” Daarom: „Waarom alleen oog voor de druk op de zorg? Waarschijnlijk sterven er nu meer mensen aan eenzaamheid dan aan Covid.”