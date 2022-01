Premium Het beste van De Telegraaf

Dit boek is een misdaad op zich Jodenhaters lachen in hun vuistje

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

De vraag wie Anne Frank heeft verraden, is beantwoord. Er is een naam, en een gezicht: het gaat om de Amsterdamse notaris Arnold van den Bergh. Hij is in 1950 gestorven, en hij is nu bekend als een van de ergste misdadigers ooit. Voor altijd zal zijn naam gevolgd worden door de toevoeging: de verrader van Anne Frank.