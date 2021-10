Premium Het beste van De Telegraaf

Er gebeuren te veel maffe dingen De almaar groeiende macht van Big Pharma

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

In de zomer van 2016 beweerden media dat Donald Trump een loopjongen was van Vladimir Poetin. De leiders van de Democraten, de FBI, CIA en de journalisten die door deze organisaties als bronnen werden ingezet, wisten dat het niet waar was. Maar dat was van geen belang. De onwaarheid had een doel, en dat was belangrijker dan de waarheid: het voorkomen van het presidentschap van een populistische criticus van het establishment dat sinds mensenheugenis Washington DC had beheerst.