’Budgetvluchten snel beperken’

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) denkt daar in haar advies aan de Tweede Kamer en regering nu heel anders over. En terecht. Het is goed om ons vlieggedrag eens grondig tegen het licht te houden en daarbij zoals de WTL aangeeft de korte budgetvluchten aan te pakken. Ook het aantal van 60 vluchten per dag naar Londen geeft natuurlijk te denken. Doel is het aantal korte vluchten drastisch te beperken, vooral omdat deze net zoveel overlast en milieuschade opleveren bij start en landing als de verre vluchten. Dat het anders moet en niet ongebreideld zo door kan gaan is bij de meeste mensen ondertussen wel helder. Alleen jammer dat we blijkbaar een dergelijk virus nodig hadden om dit bespreekbaar te maken.

Jan Pronk, Beverwijk