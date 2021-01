Ik belde de mobiliteitsservice van Hyundai Service maar toen bleek dat mijn lidmaatachap net was verlopen. En ze toonden geen coulance. Vervolgens heb ik garage Cluistra gebeld. Men was er binnen een uur en het probleem kon ter plekke worden opgelost. Kosten: 0,00 euro. Dat is service. Daar kan Hyundai Service nog wat van leren!

Anne Vette, Nieuwegein