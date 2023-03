Later werd hij op de piste opgeroepen om zich te melden bij de kassa van de liftbaan. Er werd gevraagd of hij iets kwijt was en hij kwam erachter dat hij zijn portefeuille miste. Deze werd overhandigd na wat gegevens getoetst te hebben. Creditcard, betaalpassen en contant geld zaten er nog in. Compliment aan een eerlijke vinder!

R van Rongen

Ook een leuke bijdrage leveren?

Mail ons uw verhaal in het kort via wuz@telegraaf.nl