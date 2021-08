’Klimaatakkoord bodemloze put’

Het pleidooi van Plasterk was de aanleiding van deze oproep. Kernenergie zou peperduur worden doch is voor de toekomst beter dan de nu beoogde plannen door genoemde klimaatgoeroe’s die al zeer veel geld hebben gekost en het einde daarvan nog lang niet in zicht is.

De bevolkingsgroei moet eerst aangepakt worden en zolang de oosterse kant van de aardbol hun uitstoot van kwalijke chemische gassen enz. blijft handhaven is het Klimaatakkoord van deze heren een bodemloze put zonder succes. Dus Nijpels gebruik je gezonde verstand.

Mevr. Brugman, Lelystad