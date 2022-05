Het was wachten op een infarct op Schiphol, dat is er nu

Premium Financieel

Luchtvaart is dankbare boksbal

De luchtvaart is een dankbare boksbal voor een deel van de politiek, dat het dossier uitsluitend vanuit het overlastperspectief benadert. Nu was er zaterdag een demonstratie bij Nederlandse luchthavens, waar slechts een paar honderd man kwamen opdagen. Eigenlijk was het een flop. Vorige week werd be...