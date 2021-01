Supermarkt bloeit, boekhandel ten einde raad

Binnenland

Koning steekt boekhandel hart onder de riem

De campagne ’Steun je boekhandel’ die vorige week landelijk van start ging, heeft ook de koninklijke belangstelling gewekt. Donderdagochtend sprak koning Willem-Alexander in een videogesprek met de boekenbranche over de problemen waar de sector mee worstelt in coronatijd. Het was een virtueel werkbe...