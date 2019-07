Kwallen overspoelen Tel Aviv

Met de zomer komen ook de kwallen naar Tel Aviv. De voorhoede is al gearriveerd en nog eens miljoenen zijn op weg. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat voor toeristen vaak een grote teleurstelling betekent: wekenlang is het een soort Russische roulette om het water in te gaan. Net wanneer de noodzaak tot verkoeling het grootst is, wordt de zee overgenomen door de prikkende beesten. In de branding ligt nu al de ene na de andere witte ’blob’.