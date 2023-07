Uitslag Stelling: ’Nee tegen Natuurherstelwet’

Een respondent meent: „Deze wet gaat zorgen voor nog meer tegenstellingen en onbegrip onder de burgers.” Een andere stemmer: „Het zegt al veel dat deze wet tot stand is gekomen met een minieme meerderheid. Dat betekent dat er niet heel veel draagvlak voor zal zijn.” Iemand merkt op: „De natuur is grillig. Die kan zelfs Timmermans met zijn regelzucht uit Brussel niet in toom houden.” Weer iemand anders denkt dat deze wet er alleen maar is om ’burgers zo veel mogelijk geld uit de zakken te kloppen’.

Maar een derde van de respondenten vindt het nodig dat de natuur hersteld wordt. Een respondent: „Laat het natuurbeheer over aan de boeren. Zij zorgen perfect voor de natuur in Nederland.” Een andere stemmer vindt: „De natuur is zo veerkrachtig, die kan prima uit zichzelf herstellen.” Nog minder stemmers, slechts een vijfde, maakt zich zorgen over de staat van de natuur. Een respondent erkent dat er problemen zijn, maar gelooft heilig erin dat deze opgelost gaan worden door innovatie. „Investeer in duurzame innovatie in plaats van paniek te zaaien door te roepen dat de wereld vergaat.”

Een grote meerderheid van de stemmers gelooft niet dat er een wet moet komen voor het natuurherstel voor de hele EU. Bijna alle deelnemers denken dat de wet van Timmermans grote gevolgen gaat hebben voor Nederland. „Alles wat ze in de EU beslissen heeft grote gevolgen voor Nederland, omdat Nederland het enige land is dat zich altijd aan de afspraken houdt en de rest niet”, zo merkt een deelnemer op.

Natuurbeschermingsorganisaties kunnen met de wet in de hand bijvoorbeeld naar de rechter stappen en zo belangrijke woningbouwprojecten of infrastructuurprojecten tegenhouden. Bijna alle stemmers zijn daarom ook bang voor een nieuwe stikstofcrisis. Een opmerking: „Dit is weer zo’n door Brussel gecreëerde crisis die het land gaat ontwrichten.”

Omdat Nederland zo dichtbevolkt is zou de wet grotere gevolgen hebben voor Nederland dan voor andere EU-landen, geloven veruit de meeste respondenten. Iemand merkt op: „Deze wet is een uitnodiging tot Nexit.” Daarbij denkt een overgrote meerderheid van de deelnemers niet dat andere landen binnen de EU zich gaan houden aan de nieuwe Natuurherstelwet. Een reactie: „Het zal er weer op uitdraaien dat Nederland het braafste jongetje van de klas zal zijn en dat andere landen deze nieuwe wet aan hun laars gaan lappen.” Dit is waarschijnlijk de reden waarom bijna niemand gelooft dat de klimaatplannen van Timmermans in het kader van de zogenoemde Green Deal gaan lukken.

De eurocommissaris wordt vaak genoemd als beoogd lijsttrekker voor de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een meerderheid gelooft niet dat hij dit gaat worden. „We hoeven hem niet in Nederland, stuur die man met vervroegd pensioen”, meent iemand. Een andere stemmer hoopt er wel op dat Timmermans de PvdA gaat aanvoeren. „Dan weten we tenminste zeker dat links de Tweede Kamerverkiezingen niet gaat winnen.”