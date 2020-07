De Kwestie: ’Hou je aan de regels of blijf thuis op je kratje zitten’

Realist1966 zegt daarover: „Als iedereen zijn eigen gezonde verstand gebruikt en de risico’s voor zichzelf en naasten inschat, kan reizen een optie zijn en blijven. Wel vind ik de vrijblijvendheid van de gewenste 14 dagen quarantaine na terugkomst uit probleemgebieden een risico. Beter is om dat dwingend op te leggen én te monitoren.”

Iets dergelijks zegt ook Kue_b: „Hou je gewoon aan de regels en verpest het niet voor anderen. Je ziet ’t ook weer in Nederland gebeuren dat mensen feesten geven en nergens naar kijken. En als je je niet wilt gedragen, blijf dan lekker thuis en ga daar op je kratje bier zitten. Dat geldt trouwens ook voor buitenlands volk.”

"Om te voorkomen dat er weer besluiten komen om van alles dicht te gooien, ben ik er voorstander van dat iedereen in zijn eigen land blijft."

Daarmee kaart Kue_b een breder herkend probleem aan: niet iedereen houdt zich aan dezelfde regels. Helius: „Waar ik stevig van baal is dat de Duitse toerist maling heeft aan onze regels. Ik woon in een toeristenplaats en opvallend genoeg doet de Duitser alles wat in eigen land niet mag. Geen afstand houden, geen kar of mandje pakken in de winkel, grote groepen tegelijk ergens naar binnen. De conclusie is: als je thuis blijft en je woont in een toeristenplaats dan loop je net zoveel risico als op vakantie in buitenland.”

Er zijn er ook die wel liever thuisblijven. Daantje58 zien we voorlopig niet in een vliegtuig. „Niet omdat dat virus zo ontzettend dodelijk is, maar omdat is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek dat het virus in Spanje anders is dan in Frankrijk, dat ook weer anders is dan in Italië. Dit houdt dus in dat corona klaarblijkelijk al verschillende malen is gemuteerd. Om te voorkomen dat er weer besluiten komen om van alles dicht te gooien, ben ik er voorstander van dat iedereen in zijn eigen land blijft. Inmiddels is reeds gebleken dat op 38 vluchten die geland zijn op Schiphol al weer diverse besmette mensen zaten, die alweer anderen hebben besmet in Nederland.”

Coronavirus

Alles goed en wel, maar vakantie in Nederland is onbetaalbaar, zo zegt Epverschuur: „Overal in Europa is het coronavirus aanwezig. Als je op vakantie wilt, maakt het dus niet uit waar je naartoe gaat. Gewoon net als in Nederland afstand houden, handen wassen en groepen mensen vermijden. Als je dan vervolgens leest hoe schandalig hoog de prijzen gemaakt zijn bij de hotels aan de Nederlandse kust, ben ik blij dat wij ervoor gekozen hebben naar Kroatië te gaan.” Een andere lezer merkt ook op dat vakantie in het buitenland de voordeligste keuze is: „Je wordt ertoe gedwongen, want hier in dit landje wordt jou weer een poot uitgedraaid door handige horecajongens die corona misbruiken voor grof gewin.”

Naar het buitenland hoeft niet per se met het vliegtuig, zegt Babbelmuts. „Enkele tips om het risico om het coronavirus op te lopen zo klein mogelijk te maken:

Ga met de auto op vakantie. Het liefst met een caravan, want dan heb je je eigen toilet bij je.

Reis in zuidoostelijke en oostelijke richting. Daar, in Oost-Europa zijn veel minder besmettingshaarden. Letland en Litouwen, maar ook Hongarije zijn betrekkelijk veilig. En je kunt daar veel mooie oude gebouwen bezichtigen. En reken maar, dat je er ook lekker kunt eten!

Als u dan toch gaat vliegen, reis dan naar Griekenland.

Daar zijn weinig besmettingsgevallen. Je kunt daar één van die schitterende eilanden ontdekken, die behoorlijk geïsoleerd zijn. En de Griekse souvlaki met een salade erbij smaakt ook voortreffelijk!

Ik wens u een fijne en zorgeloze vakantie toe!”

Feesten

Rabeelen heeft geen zorgen: „Gewoon lekker met het vliegtuig op vakantie gaan, met een mondkapje op en de brandhaarden vermijden. Je moet het corona-gebeuren niet alles laten beïnvloeden.”

Discotheken kun je maar het beste mijden, zegt virologe Corette van Leer. „Ja”, zegt ook Beestje bij de naam, „als je wil feesten en beesten, dan moet je niet naar het buitenland gaan. De kans dat je besmet wordt en zelf anderen besmet is dan levensgroot. De jeugd houdt zich aan geen enkele regel in bijvoorbeeld Mallorca, Ibiza en Albufeira. Ga gewoon kamperen met tent, caravan of camper. Dat is prima te doen, als je de regels maar naleeft.”

"Is het met vakantie gaan en een terrasje pakken voor sommige mensen het hoogste goed?"

Het volgen van die regels, helpt echt, merkt AstridR. „In de Franse plaats waar ik de helft van de tijd woon, hebben we al maanden geen besmettingen meer gehad. Hoe dat kan? Door strenge gemeenteregels (mondkapje, afstand) en handhavend optreden van de politie. Er zijn de afgelopen weken ook al flink wat vakantiegangers aangesproken en beboet omdat ze zich er, vooral op het strand, niet aan houden.”

Lockdown

Als het misgaat, gaat de boel weer op slot. Daarom durft Willemwriter het ook nog niet echt aan: „Ik trek minimaal tweemaal jaarlijks voor drie weken hotelhoppend door Frankrijk, maar durf het nu nog niet goed aan. Bij een lockdown moeten de hotels en restaurants sluiten of aan dusdanige beperkingen moeten dat het niet meer leuk is. Maar Luxemburg, de Belgische Ardennen en Knokke of hier ergens aan zee zijn prima alternatieven, voor als de drang om te vertrekken te groot wordt.”

En dat leidt tot de vraag: moeten we wel zo nodig weer op reis? Jmmjasp niet: „Telkens sta ik verbaasd over de onnozelheid van mensen. Is het met vakantie gaan en een terrasje pakken voor sommige mensen het hoogste goed? Als dat de enige problemen zijn van deze mensen, dan zijn ze heel erg gelukkig.”

En ook Lavendel vraagt zich af: „Is het een ramp als we bijvoorbeeld een jaar niet onbezorgd naar het buitenland zouden kunnen? Is dat belangrijker dan misschien corona oplopen en anderen besmetten met alle gevolgen vandien?”