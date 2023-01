’Groot compliment voor Berghuis’

Moedig om zich uit te spreken, de media en namen te benoemen zonder een negatief geluid over het uitfluiten, de spreekkoren, dat hoort er blijkbaar bij. Het voorspel richting ‘De Klassieker’ nam soms hysterische vormen aan. Hoe ziek kan je zijn om hem een rouwkaart van zijn eigen overlijden te sturen? De ’bagger’ die op social media wordt uitgestort, is een bom onder een beschaafde samenleving. Anonieme boodschappers nemen het recht om doodsbedreigingen, ziektes en scheldwoorden te uiten. Wie zijn die helden? Waarom worden zij n iet gecorrigeerd? Ik had mij verheugd op een mooie voetbalwedstrijd, helaas was het spel zeer matig.

Tine van Buuren, Haghorst