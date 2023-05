Uitslag Stelling: ’Prijsverhogingen immoreel’

Een groot aantal respondenten spreekt zelfs van ’diefstal’. „Ik schrik me iedere keer weer lam als ik de kassabon zie, terwijl ik echt op aanbiedingen let, zo meldt iemand. Een ander vindt het ’schandalig’ dat gewone mensen hun boodschappen niet meer kunnen betalen. Een reactie: ,,Je kunt het de bedrijven niet eens kwalijk nemen. Het is de overheid die steeds het ’goede’ voorbeeld geeft.” Iemand stelt wel: „Ik ben echt voorstander van vrije marktwerking maar dit is boevengedrag. En dan gaan bedrijven ook nog eens gepikeerd reageren dat hun werknemers loonsverhoging willen om de boodschappen te kunnen betalen.”

Verbaasd over deze strategie van bedrijven, zijn de meeste stemmers niet. Een reactie: „Nu wordt iets duurder vanwege de hoge energieprijs, straks moeten de lonen weer omhoog en dan vliegen de prijzen weer door het dak.” Nagenoeg alle deelnemers denken dat bedrijven de stijging van de energiekosten en grondstoffen met beide handen hebben aangegrepen om extra geld te vragen voor hun producten. Een stemmer schetst: „Het begon met Shell en Heineken en de supermarkten deden er nog een schepje bovenop.”

Een manier om dit geld terug te geven aan de burgers, zou een belastingverhoging voor bedrijven kunnen zijn. Een respondent weet wel hoe: „Als belasting innen bij de bedrijven en als toeslag teruggeven aan de burgers.” Een grote meerderheid van de respondenten vindt dit een goed idee.

Een ander goed plan vinden veruit de meesten het aan banden leggen van de prijzen in supermarkten. Een stemmer: „Immoreel om de burger zo af te knijpen en al het geld in de zakken te laten verdwijnen van de directie.”

Bij de distributiecentra van Albert Heijn werd afgelopen tijd gestaakt en ook in andere bedrijfstakken zoals het openbaar vervoer. Een overgrote meerderheid van de stemmers vindt dit terecht.

Bijna iedereen verwacht wel dat de loonsverhogingen gaan leiden tot nog hogere prijzen. Daarmee vreest meer dan driekwart van de deelnemers een loon-prijsspiraal. Iemand merkt op: „De gepensioneerden worden hier de dupe van. Want de prijzen blijven alleen maar stijgen en de lonen ook. Maar de pensioenen blijven achter.”

Een flinke meerderheid had meer protest verwacht tegen de exorbitante verhoging van de prijzen. Een stemmer roept op tot een kopersstaking. „Dat is de beste straf voor de ondernemers.” Iemand anders: ,,Prima dat werknemers staken, maar drie keer raden wie deze loonsverhoging gaat betalen.”

De eigenaren zijn de lachende derde. Bedrijven hebben het afgelopen jaar meer winst gemaakt dan de afgelopen jaren. Een respondent constateert: ,,Het geld is niet naar de gewone aandeelhouders gegaan, want de koersen zijn gezakt. Waar het geld wel is gebleven, laat zich raden.”

Een overgrote meerderheid vindt dat de winst ten goede moet komen van de werknemers. ,,Beloon iedereen die teveel heeft betaald met verlaging van de btw en accijnzen aan de pomp. Het verschil kan dan mooi worden bijgelegd door de multinationals.”