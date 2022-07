Brief 2 ’Belofte over asielbedden gebroken’

R.L. van Hasselt is het oneens met de bouw van een nieuw asielzoekerscentrum in Bant in de Noordoostpolder.

Het is uitermate kwalijk dat de belofte, die gedaan is door diverse gemeentefracties om het aantal bedden bij de asielzoekersopvang in de Noordoostpolder (Luttelgeest) op maximaal 1000 bedden te houden, nu mogelijk overruled wordt door politiek Den Haag. Wat hebben de toezeggingen van de politieke partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nog voor betekenis als deze compleet worden genegeerd door de politiek in Den Haag? Een duidelijker voorbeeld van onbetrouwbaarheid van de Haagse elite is niet te geven!

R.L. van Hasselt, Gieten

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: