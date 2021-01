’Krankzinnig overheidsbeleid’

Binnenland

Boze buren: Amsterdam plant windturbines op onze grens

De storm van verontwaardiging over de plannen voor 150 meter hoge windturbines op Amsterdam IJburg is nog niet eens geluwd, of de volgende laait al op. De gemeente Oostzaan hekelt het voornemen van de gemeente Amsterdam om in of rond de Noorder IJplas windturbines te plaatsen.