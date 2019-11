Een lieve vrachtwagenchauffeur stopte direct en nam mij mee naar een pompstation waar ik kon bellen. Daar sprak ik een meneer die mij een lift gaf tot voor het kantoor van de advocaat, precies op tijd. Een uur later bleek mijn auto al te zijn weggesleept door de 112 wegsleepservice in Breda. Ik wil alle hulpvaardige mannen ontzettend bedanken. Inmiddels is de uitspraak binnen en ben ik gelukkig gescheiden!

Ansje Russel, Breda