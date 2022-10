’Arib heeft groot gelijk dat ze opstapt’

Columns & Opinie

Perfecte plaatjes in het kraambed: ’Stop met doen alsof’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over het prachtige plaatje van de kersverse baby in de armen van de vriendin van Danny Froger. ’Zo wil iedereen wel in het kraambed liggen, maar lieve aanstaande jonge moeders: in de kreukels en verfomfaaid mag ook.’