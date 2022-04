’Stuiptrekkingen van Poetin’

Naarmate de ’bevrijding’ van Oekraïne steeds trager verliep en steeds meer duidelijk werd dat er sprake was van een agressieve inval in een neutraal en democratisch land (ook voor de verbijsterde Russische soldaten) is het land nu ook in zijn trots gekrenkt. Complete tankbataljons zijn weggevaagd, duizenden Russische troepen werden in de strijd gedood en nu is ook nog het vlaggenschip van de Russische marine in de Zwarte Zee getorpedeerd. In reactie bombardeert Rusland opnieuw de Oekraïense hoofdstad. Het lijkt een stuiptrekking te zijn van Poetin. In plaats van dat hij zijn arrogante toon eindelijk eens inslikt en toegeeft dat zijn misleidende retoriek niet heeft gewerkt, dat hij zich danig heeft misrekend en door zijn gebrekkige leiderscapaciteiten en hij een oorlog gaat verliezen die hij aanvankelijk als ’een makkie’ had beschouwd. Poetin is een aangeschoten wild beest, nu alleen nog uit zijn lijden verlossen. Daar zijn wapens voor nodig en die kan het Westen leveren!

Gerard Scheffer, Heerlen