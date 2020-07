Brief 2: ’Je ouders kunnen ook ziek worden’

Als wij allemaal heel eerlijk zijn, zullen wij moeten toegeven dat het heel erg moeilijk is om je als je jong bent te houden aan de coronamaatregelen. Mocht je de gemiddelde leeftijd halen dan ben je tenslotte veel korter jong dan oud.

Er is nu iets aan de hand waar niemand iets aan kan doen. Geen ouders die je de schuld kan geven of een leraar op school of andere kinderen die je pesten... gewoon niemand. Een virus dat corona heet. En al word jij er dan misschien niet ernstig ziek van, de ouderen om je heen wel. En laten die nou degene zijn die het geld verdienen waar jij zoveel lol mee hebt.

Dus als papa of mama hun zaak/bedrijf/winkel of wat dan ook moeten sluiten vanwege een nieuwe lockdown met alle vreselijke financiële gevolgen vandien, dan dringt het misschien tot je door dat je toch iets beter had moeten opletten.

Ik wens de jeugd in het algemeen veel wijsheid en succes.

L.C. Jordans-de Koning, Zandvoort

