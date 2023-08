Uitslag Stelling: ’Draai privatisering terug’

Deelnemers zien liever dat er in de toplaag van PostNL gesneden wordt, zodat postbezorgers beter kunnen worden betaald. „Ontsla 75% van de managers en ander indirect personeel. Dan blijft er genoeg geld over om postbezorgers goed te betalen”, oppert een respondent.

Een andere respondent voegt toe: „Er is geen personeelstekort. Als PostNL meer zou betalen, zouden ze genoeg mensen kunnen vinden.” Een kritische respondent is het hiermee eens: „Nu lopen postbezorgers door weer en wind tegen een zeer schamel loon post te bezorgen, wat ook nog eens binnen een bepaalde tijd moet gebeuren. Ben je langer bezig door extra post, dan wordt daar geen rekening mee gehouden.”

PostNL moet als Universele Postdienst post binnen 24 uur bezorgen. Ongeveer 60% van de stemmers zou het niet acceptabel vinden als de bezorgtijd langer wordt. De overige respondenten vinden het geen probleem als post wat later komt. „Overlijdensberichten moeten prioriteit blijven houden, alle overige post kan gerust een dagje later worden bezorgd”, aldus een stemmer.

Deelnemers reageren wisselend op het voorstel om brievenbussen vier in plaats van vijf dagen per week te legen. Een voorstander: „Post mag best minder vaak bezorgd worden. Drie keer in de week is voldoende.” Een andere respondent voegt toe: „Het is niet meer van deze tijd, in het digitale tijdperk. Waarom passen we het niet aan naar twee dagen bezorging per week, dat is toch ruim voldoende? Met een aparte dienst voor rouwkaarten.”

Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat hun post op dit moment regelmatig te laat is. Een deelnemer spreekt er schande van: „Ik heb toevallig gisteren een brief van het ziekenhuis gekregen met een afsprakenlijst. Helaas, de afspraken waren al geweest. Schande.” Een andere respondent legt uit dat hij verkeerd geleverde post zelf maar bij de buren in de bus stopt: „Zomers als er vaak hele jonge postbezorgers zijn, gaat het nog weleens mis. Dan bezorg ik de verkeerd geleverde post maar, want soms is het van de Belastingdienst.”

Een respondent die vroeger zelf postbode was, licht toe: „Ik heb nog nooit een beroep zo hard achteruit zien gaan. Ik verstuur niks meer via de post, omdat je verjaardagskaart nooit op de verjaardag zelf bezorgd wordt.”

Veel respondenten denken dat de problemen met de postbezorging zijn begonnen met de privatisering van de postdienst. Een deelnemer stelt: „PostNL moet weer een staatsbedrijf worden, zonder winstoogmerk en dure bestuurders aan de top.” Een andere deelnemer weidt uit: „Sinds de privatisering van PTT Post zijn er problemen. Postbodes te slecht betaald en achteruitgang van andere voorwaarden. Draai de privatisering terug.”

Ondanks alle problemen vindt een ruime meerderheid papieren post leuker dan digitale post. Een deelnemer: „Als regelmatig ’kaartverstuurder’ weet ik hoe een kaartje gewaardeerd wordt, een stukje warmte en menselijke aandacht. Door digitalisering wordt de maatschappij steeds killer.”