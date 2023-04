’Verplicht planten’

Een paar maal heeft de gemeente kleine stukjes berm ingezaaid met bloeiers, veranderde dat naar bolgewassen en uiteindelijk blijft er weer alleen gras over. Overal gras. Geen insect te zien.

De totale oppervlakte van alle wegbermen in Nederland zou ongeveer 52.000 ha. bedragen. Soortenrijke, bloemrijke bermen zijn een leefgebied voor tal van planten- en diersoorten. Daarnaast spelen bermen een belangrijke rol in de ecologische infrastructuur. Hier ligt dus nog een taak voor onze overheden om verbetering aan te brengen in de situatie voor bedreigde en op uitsterven staande soorten planten en insecten.

Uiteraard samen met burgers en hun tuinen, waarbij versteende tuinen bepaald niet bijdragen. Als je een huis met een tuin wilt dan horen daar verplichtingen bij. Ga anders op een flat wonen. Platte daken op flatgebouwen en industriecomplexen kunnen ook op toegepaste wijze beplant worden, zo ook onder met zonnepanelen terreinen. In ons piepkleine overbevolkte landje dien je inventief te zijn en hoeft niet altijd veel te kosten. Gemeente en provincie zijn verantwoordelijk voor het beheer een flinke hoeveelheid openbaar groen dat nu weinig betekent voor het ecologisch evenwicht. Ondertussen sterven planten- en insectensoorten uit of zijn al ernstig bedreigd. De natuur als sluitpost? Hopelijk zijn we dat station gepasseerd.

A.W. de Haas,

Niedorp