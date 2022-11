’Stroomoverschot naar Tata’

Staalbedrijf Tata Steel wordt in de krant van 18 november verweten dat er te veel stikstof wordt uitgestoten. Vergeten wordt dat dit bedrijf meer dan 100 jaar voor werkgelegenheid en welvaart in geheel Noord-Holland en daarbuiten heeft gezorgd. Dus mogen we best wel blij zijn met zo’n bedrijf in IJmuiden. En dat het zich inspant om te produceren met minder uitstoot!

Dat komt goed uit, want op dezelfde pagina vraagt TNO zich af wat ze met het overschot aan groene stroom moet gaan doen. Welnu: biedt dat aan Tata Steel aan, dan worden er twee vliegen in één klap geslagen, want Tata wil inderdaad overgaan op elektrische ovens om staal te smelten.

Ben Boulonois, Heiloo