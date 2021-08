’Meer sportles op school’

Fantastisch resultaat op de Olympische Spelen, maar hoe zit het met de basis? Door de inzet van veel atleten en een uitgekiend programma met ondersteuning voor de deelnemers heeft Nederland een ongekend resultaat bereikt. Toch past nog enige kritiek op het onderwijsbeleid, waarbij lichamelijke opvoeding, zwemmen en muziek vaak niet meer in de lesprogramma’s voorkomen. In landen als Australië en de VS behoort sporten tot een belangrijke opvoedende bezigheid op de scholen en universiteiten. Willen we onze status op peil houden, dan zullen we bij de basis moeten beginnen en vooral de jeugd interesseren voor sport als onderdeel van de vorming.

Andries F. Bongers