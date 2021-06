’Anti-rokers gaan maar lekker binnen zitten!’

Marinus van Silfhout probeert een ’sociale’ of in ieder geval ’niet-asociale’ roker te zijn: „Ik rook zelf, maar kijk op het terras wel om me heen of ik zelf bij rokers in de buurt zit. Niet naast kinderen of mensen die aan het eten zijn. Een beetje rekening houden met mensen is toch geen probleem?” Die houding hebben meer rokers, zoals ook Edwin V_: „Kijk, ben je roker, zoals ik, dan vind ik wel dat je er altijd rekening mee moet houden dat anderen wel last kunnen hebben van jouw rook.”

Gezeur

Voor APmonne is dat echter niet genoeg: „Het is schofterig en supersmerig als je in de sigarettenrook of - nog erger - sigarenrook van ander zit, die zich nergens en van niemand wat van aantrekt. Roken doe je maar maar thuis of lopend op straat, maar niet op een terras waar andere mensen ook willen genieten van een hapje en/of drankje. Roken op terrassen moet verboden zijn of worden en dan blijven.” Daarin staat APmonne niet alleen, maar er is een grotere groep die vindt dat mensen niet zo moeten zeuren.

Caspar: „Hoe kun je eigenlijk op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar in de (winderige) buitenlucht last hebben van de tabaksrook van een roker? Is gewoon gezeur om te kunnen zeuren...” Ook Mientnoordraven vindt dat er geen probleem moet worden gemaakt waar geen probleem is: „Ik ben zelf geen roker, maar buiten op het terras moet het kunnen. Niet zo zeiken, mensen.”

"De afspraak was toch: niet-rokers binnen en rokers buiten in weer en wind?"

En dan de rokers. Die voelen zich steeds meer de paria’s van de samenleving. En dus, zegt Sanny Duinkerken, moeten de niet-rokers ook maar eens inschikken: „Wij mogen toch niet meer binnen roken, omdat de niet-rokers er last van zouden hebben? Wat doet die niet-roker dan buiten op het terras, waar je wel mag roken? Ga lekker binnen zitten, waar niet gerookt mag worden. Stelletje azijnzeikers.” J_faile is het daarmee eens: „De afspraak was toch: niet-rokers binnen en rokers buiten in weer en wind?” Ook Jandelatorre131 is het gezeur zat: „En maar klagen tegen de rokers. Eerst moest de binnenkant van een uitgaansgelegenheid rookvrij gemaakt worden. Rokers moesten naar buiten. En nu willen de prinsjes en prinsesjes ook de terrassen rookvrij hebben. Ze gaan maar lekker binnen zitten, die zeikerds.”

Betutteling

Petertje01 vindt de discussie een nieuwe uiting van Nederland Betuttelland: „Langzaam begint er een maatschappij te ontstaan van vertrutting en steeds minder vrijheid en meer controles. Men mag niet dit, men mag niet dat: niet meer vet eten, geen 2=1 meer in de supermarkt als het gaat om alcohol, niet meer roken, alleen maar groenvoer in kantines, niet meer koken op gas, niet meer rijden op benzine...” Die betutteling ziet Thunderstrike ook: „Mooi Nederland glijdt meer en meer af tot een ’ik-vind-en-leg-jou-dit-op-landje’. We betuttelen maar wat graag en ventileren te pas en onpas onze ’ik-vind’-mening. Vroeger hing er in menig huis een spiegel bij de voordeur, zo kon je eens goed naar jezelf kijken voor je naar buiten ging en iets van een ander vond.”

"Laten we elkaar het leven niet lastiger maken dat het is en gewoon wederzijds wat begrip tonen"

Volgens Armchair Critic ligt het besluit om roken toe te staan of niet toch echt bij de terraseigenaar en kan die daar ook verstandig mee omgaan: „Een horecaondernemer voelt bij het openen van zijn terras eerst waar de wind vandaan komt. Vervolgens plaatst hij - rekening houdend met de windrichting - midden op zijn terras een groot bord met de tekst: ’Achter dit bord mag gerookt worden’. Iedereen blij. Ook de ondernemer, want zowel rokers als niet-rokers weten zijn terras te vinden.” Voor Teenentander hoeft het niet moeilijk te zijn: „Mensen die roken lukt het waarschijnlijk niet om te stoppen en er zijn mensen die er last van hebben. De oplossing is vrij simpel: de kroegbaas moet kiezen of hij een rookvrij terras wil of niet.”

Taboe

Lindhout ziet terrassen met een rookverbod in aantal toenemen: „In Amerika is het heel gewoon, roken op een terras is taboe, net zoals in de parken. Dus dat zal over niet al te lange tijd ook wel helemaal naar hier ’overwaaien’.” Is helemaal niet nodig, zegt Plopperdeplop: „Het kan zó makkelijk zijn; laat een ondernemer een bord plaatsen dat ze hun terras beschikbaar stellen voor rokers of niet-rokers. Zo is iedereen blij, want rokers onderling zijn dan happy en niet-rokers ook. En als dit niet kan dan kan je als niet-roker ook in het etablissement plaats nemen, want binnen mag er sowieso niet gerookt worden.”

Uiteindelijk, denkt Marteve, zullen we een gezamenlijke oplossing moeten vinden en dat betekent dat we allemaal een beetje moeten inschikken: „Ik heb zelf ook jaren gerookt, maar ik vind het hypocriet om het nu anderen te verbieden. Laten we elkaar het leven niet lastiger maken dat het is en gewoon wederzijds wat begrip tonen.” En Ton den Haag tenslotte is nog korter van stof: „Ik rook niet, maar waar het is toegestaan, mag gerookt worden.”