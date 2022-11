’We zijn met privatiseren verkeerde weg ingeslagen’

Binnenland

Medewerkers en klanten opgesloten in supermarkt in Weert na stroomuitval

In een supermarktvestiging van Jumbo aan de Houtzaagmolen in Weert is dinsdagochtend rond kwart voor elf de stroom uitgevallen. Medewerkers en klanten konden de winkel niet verlaten en zaten opgesloten omdat de schuifdeuren niet open konden. De stroomstoring was om kwart voor één verholpen.