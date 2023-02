Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier ’Hoe dichterbij ons huis iets gebeurt, des te groter de betrokkenheid, lol of boosheid erover’

Door Roy Klopper

De afgelopen twee weken bracht ik vanwege interviews in verscheidene windstreken veel uren door in de auto. De recente trip naar het bestuurlijk op drift geslagen Terschelling kwam in deze rubriek al eerder ter sprake, snel daarop volgde een uitstapje naar het hoge noorden vanwege de zieltogende eredivisieclubs aldaar. Deze week ging het juist richting zuiden vanwege het naderende carnaval.