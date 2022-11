’Recht op huisvesting vergeten’

Onze honderdduizenden jongeren kunnen de hoop op een (sociale) huurwoning wel vergeten. Al waren die al vergeven aan asielzoekers met een verblijfstatus. De natuur en de 'bloemetjes en de bijtjes' hebben het op alle fronten gewonnen.

De Raad van State is compleet voorbij gegaan aan het recht op huisvesting zoals dat is vastgelegd in het EVRM. Want die 'ouwe knarren' van de Raad van State hebben geen kinderen die wachten op hun woning, Die zijn natuurlijk allemaal al lang voorzien. Voor hen geen tientallen jaren in de wachtrij aansluiten.

Hoog tijd om eens een verjonging in die Raad van State door te voeren, zodat nu eens wél met een bredere blik naar de samenleving wordt gekeken. En de noden van onze inwoners breder worden belicht. We hebben lang genoeg 'aan de achterste mem' gehangen. De burger is belangrijker en is nu aan zet!

Jan Muijs, Tilburg