Brief 3: ’Liever strooien met nieuwe belastingen’

Is het probleem daarmee opgelost? Tuurlijk niet, maar de staatskas is lekker gevuld. Rutte paar dagen terug: bedrijven geen verlaging winstbelasting als ze werknemers geen hoger loon betalen. Argument: de koopkracht blijft achter. Geef mensen meer geld. Die consumeren, bedrijven verdienen en regering ontvangt vanzelf meer belasting. Maar het kabinet blijf liever strooien met nieuwe belastingen.

Als je vliegverkeer wilt verminderen, hanteer je een minimale vliegprijs binnen Europa. Dan blijven airlines, lees banen, bestaan... en stel je verplicht dat men (extra) investeert in milieumaatregelen. Maar dat is niet de bedoeling. Alles is voor Bassie.

Danny van Geldorp, Amsterdam

