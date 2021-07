’Meer geld voor politie’

We zijn geschokt, een aanslag op de rechtsstaat, we zitten een potje te janken, verschrikkelijk, mag toch niet gebeuren en ga nog maar zo door. O ja, ik vergeet nog het crisisoverleg in Den Haag en met burgemeester van Amsterdam Mevr. Halsema, óók al zo geschokt! Wat gebeurt er verder? Wekenlang zwetsen op tv en in de andere media. Wat gebeurt er verder, niets. Meer geld voor de politie bijvoorbeeld? Denk het niet.

J.Jansen