’Te weinig politiecapaciteit’

Er waren toen maar twee eenheden beschikbaar, terwijl het gewone werk ook doorgaat. We hebben instructies en regelgeving gekregen voor de boetes, maar die veranderen telkens. Daarbij zijn er veel uitzonderingen en moeten we zoveel details opschrijven dat het te veel capaciteit kost om een bon te schrijven, laat staan voor 40 man met zijn tweeën, dat kost je dan gauw een paar uur per persoon. Kortom, wij willen als politie wel maar het wordt ons ook niet makkelijk gemaakt.

J. de Bruin,

Amersfoort