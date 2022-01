’CBR-plan wordt vriendjespolitiek of oorlog’

Alexander Pechtold van het CBR heeft het fantastische plan gelanceerd dat kandidaten voor het rijbewijs examen van twee rijscholen groen licht moeten hebben, voordat zij naar het examen mogen.

Nu hadden we al ’Wij van WC-eend, keuren WC-eend’, maar deze variant is nog veel achterlijker. Nu moeten concurrenten van elkaar zeggen dat een leerling klaar is voor het examen of ze moeten zeggen dat de leerling niet klaar is voor het examen. In de ene situatie wordt het vriendjespolitiek en in de andere situatie wordt het ’oorlog’.

Dit is overduidelijk een bewijs van onvermogen van het CBR en Alexander Pechtold, die de zaak wel even vlot zou trekken bij het CBR. De oplossing is vrij eenvoudig: hou het slagingspercentage van de rijscholen bij. Komt dit percentage onder bijvoorbeeld de 80%, dan wordt de wachttijd acht maanden.

Leerlingen gaan dan vanzelf naar een betere rijschool en de ’cowboys’ sterven een zekere dood.

N.P.C. van Oijen, Harderwijk