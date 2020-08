’Niet alle ouderen over één kam scheren’

Ik ben inmiddels 71 jaar werk nog volop mee in ons in een exportbedrijf. Ik voel me hartstikke fit. Ik voetbal nog iedere week in een team waarvan de jongste net in de dertoig is en voel me er goed bij. Ik rijd voor zaken nog net zo gemakkelijk even naar Munchen of Kortrijk. Ik fiets nog regelmatig op mijn racefietsje en heb volgens de dokter een lichaam van ’een jonge god’. Verder houd ik me keurig aan de afstandregels en vermijd alle drukte.

En dan zou ik afgeschermd moeten worden? Het voorstel voelt zeker in een tijd waar discriminatie iedere minuut wordt misbruikt toch wel vreemd aan. Ik snap best dat kwetsbare ouderen ontzien moeten worden en dat er dus een goede begeleiding en goede regels moeten zijn maar laten we een beetje selectief zijn en niet alle ouderen over een kam scheren. Wat zou ik moeten zonder mijn werk en mijn hobby?

Ad van Ekeren

Leerdam