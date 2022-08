Brief 2 ’Hooligans verbannen uit stadion’

Bekijk ook: Aanklager onderzoekt oerwoudgeluiden én vuurwerkbom bij Utrecht

Je zou bijna denken dat dit verschijnsel bij de huidige bierprijzen onderhand wel afgelopen zou zijn. Echter, het tegendeel is waar. Het escaleert alleen maar. Ben je liefhebber van steeds zwaardere vuurwerkbommen? Ga naar een voetbalstadion. En nog zo'n -onuitroeibaar- fenomeen bij de verkeerde liefhebbers van het voetbal is racisme. De oerwoudgeluiden - gericht tegen donkere spelers - zijn vaak niet van de lucht.

Afgelopen zondag tijdens het duel FC Utrecht-Ajax was Ajacied Brian Brobbey het mikpunt van het voetbalgajes. Iedereen is -weer opnieuw en voor de zoveelste maal- geschokt. Ik begrijp niet dat dit allemaal nog kan plaatsvinden. Nota bene in stadions waar je geen enkel plekje kunt vinden dat niet door honderden camera’s is afgedekt. Het moet dan toch ook een kleine moeite zijn om tot identificatie over te gaan van de roepers en gooiers? Voor hen is maar één straf van toepassing: levenslange verbanning uit elk voetbstadion in ons land. De tijd van pappen en nathouden is allang verstreken. Aanpakken dat tuig!

Jan Muijs, Tilburg

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: