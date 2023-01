Premium Het beste van De Telegraaf

Zo straft links hun verloren kiezers

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Kent u de drie verschrikkelijke V’s die bestuurders van GL en de PvdA uit hun slaap houden? Die ze ertoe bewegen ons te vergasten op drastische verboden? Ze staan voor Vliegen, Vlees en Vis. Vergif voor het volk. Reclame daarvoor moet volgens de Provincie Noord-Holland met directe ingang worden verboden. Een maatregel die meer zegt over selectieve principes en de rancune van linkse regenten, dan over wat goed is voor het klimaat.