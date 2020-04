Brief 1: ’Eerst Nederland weer gezond maken’

Het kabinet trekt 5 miljard uit voor stikstof! Zucht... we zitten midden in een enorme crisis: mensen verliezen hun baan, hun zaak, heel Nederland zit in de stress. Nauwelijks stikstof op dit moment en toch de 5 miljard bonus!

Zorg met dat geld nu eerst maar eens dat Nederland weer gezond wordt in de zin van gezondheidszorg, werkgelegenheid, armoede bestrijding, zolang deze crisis voortduurt moet er steeds meer geld bij: ....mooi 5 miljard ligt nog ergens dus laten we dat gauw gebruiken! Stikstof probleem zien we na de crisis wel weer!

K. Veen Ede

