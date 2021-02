Uitslag stelling: ’Pas op reis na coronaprik’

Reizen zonder noodzaak is tot 31 maart in de ban. Dat vindt driekwart van de respondenten terecht. Daarbij vinden de meesten dat op vakantie gaan naar het buitenland, pas weer moet kunnen als iedereen is gevaccineerd. Sommigen maken zich ook druk over vakanties in Nederland. ,,Er wordt gemeten met twee maten. Vliegen mag niet, maar de bungalowparken in Nederland zijn nu al de hele zomer volgeboekt. Dan geldt dus kennelijk niet het terugdringen van het aantal contacten.”

Touroperators verzinnen allerlei manieren om ervoor te zorgen dat iedereen toch op vakantie zou kunnen. Het antwoord op de vraag of de combinatie van testen en vaccineren massaal reizen per vliegtuig mogelijk kan maken, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de respondenten denkt dat dit wel kan, de andere helft juist niet.

,,Ik begrijp heel goed dat de reisbranche het water aan de lippen staat. Maar de eerste prioriteit zou echt moeten zijn dat corona de wereld uit is, voor we weer volop op vakantie kunnen”, zo meent een deelnemer. Een ander sluit zich hierbij aan: ,,Het moet eerst eens afgelopen zijn met het thuisonderwijs en thuiswerken, voor we aan vakantie kunnen denken. Ik heb geen zin om nog een keer in lockdown te gaan omdat mensen per se op vakantie willen, zoals is gebeurd in de zomer van vorig jaar.”

Er is ook een plan voor zogenaamde coronavrije corridors, waarbij de hele reis coronaproof is. Dit is inclusief een zogenaamd quarantaine-hotel waar alleen geteste of gevaccineerde gasten zitten. Bijna niemand van de respondenten lijkt dit een aantrekkelijke vakantie. Zo stelt een deelnemer: ,,Wie gaat dit dan handhaven? Ik hoop toch niet onze overheid, die heeft toch echt bewezen wat dit betreft op alle vlakken te falen.” En een andere criticaster meent: „Het lijkt me echt niet aantrekkelijk: op vakantie in een ziekenhuissfeer. Niet bepaald zorgeloos.”

Transavia gaat voor het komende zomerseizoen honderd procent van de luchtvloot inzetten. Een meerderheid van de respondenten denkt niet dat de luchtvaartmaatschappij die vol gaat krijgen.

Veel vakantieboekers hebben nog 'coronavouchers' van vorig jaar niet gemaakte reizen. Veruit de meesten vinden dat zij hun geld moeten terugkrijgen en niet alsnog op vakantie moeten. ,,Deze plannen klinken alsof de touroperators een manier zoeken om het uitbetalen van vouchers nog langer uit te kunnen stellen. Betaal eerst iedereen terug en laat dan je optimisme zien. Anders blijven velen bedrogen achter”, klinkt het.

Driekwart van de stemmers gelooft dat door de coronacrisis reisorganisaties kopje onder zullen gaan. Maar ongeveer evenveel respondenten geloven ook dat als de crisis voorbij is, Nederlanders weer net zoveel vakantie gaan vieren als voorheen. ,,Ik denk dat we allemaal geduld moeten betrachten, maar dat we in 2022 weer allemaal net zoveel de wereld over vliegen als voorheen”, denkt een respondent. Anderen zijn minder positief. ,,Die crisis gaat nog heel lang duren en het wordt nooit meer als voorheen."